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НовостиОбщество2 июня 2023 11:58

Жители ДНР могут обратиться за помощью в трудоустройстве в центры занятости по всей стране

Теперь искать новую работу можно по месту фактического пребывания
Ирина ДМИТРИЕВА
Граждане смогут лучше сориентироваться на рынке труда

Граждане смогут лучше сориентироваться на рынке труда

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для жителей новых регионов РФ расширили возможности трудоустройства. Теперь они могут обратиться в центры занятости по месту фактического пребывания по территории всей страны. Об этом идет речь в новом постановлении правительства России.

В документе говорится о том, что граждане ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей смогут лучше сориентироваться на рынке труда.

- В частности, им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение, - следует из текста постановления.

В правительстве напомнили, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные и сотрудники, которые находятся под угрозой увольнения, отправлены работодателем в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. Обратиться за услугами по трудоустройству можно будет без привязки к месту регистрации, но в пределах одного региона РФ.

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