Жители ДНР могут обратиться за помощью в трудоустройстве в центры занятости по всей стране

Граждане смогут лучше сориентироваться на рынке труда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для жителей новых регионов РФ расширили возможности трудоустройства. Теперь они могут обратиться в центры занятости по месту фактического пребывания по территории всей страны. Об этом идет речь в новом постановлении правительства России.

В документе говорится о том, что граждане ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей смогут лучше сориентироваться на рынке труда.

- В частности, им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение, - следует из текста постановления.

В правительстве напомнили, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные и сотрудники, которые находятся под угрозой увольнения, отправлены работодателем в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. Обратиться за услугами по трудоустройству можно будет без привязки к месту регистрации, но в пределах одного региона РФ.

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