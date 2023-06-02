Делегация медиков из ДНР посетила Тульский областной перинатальный центр

Делегация из ДНР посетила Тульский областной перинатальный центр Фото: Минздрав ДНР

Представители министерства здравоохранения ДНР и сотрудники Республиканского центра охраны материнства и детства ознакомились с работой перинатального центра в Туле. Делегация медиков из Республики приехала в регион для обмена опытом и укрепления взаимоотношений.

- Мы приехали с нашими специалистами посмотреть, как это работает вживую, перенять опыт, рассказать о наших наработках, ведь медицина — это всегда коллегиальность, и только вместе мы достигнем тех успехов, которых должны достичь, - рассказала Анастасия Мартынова, заместитель Министра здравоохранения ДНР.

Делегация из Республики посетила медицинские организации города Тулы, а также Тульский областной перинатальный центр, который является близнецом возводимого в Донецке медицинского учреждения.

Напомним, что в Донецке полным ходом идет строительство шестиэтажного перинатального центра. Современное медицинское учреждение планируют достроить до конца 2023 года.

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