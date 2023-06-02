В Старобешевском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб

В Старобешевском районе произошло ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Старобешевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford Fusion. В результате которого один человек погиб, а также четыре человека получили телесные повреждения различной степени. Об этом сообщает МВД ДНР.

- На 21 километре автодороги Донецк-Новоазовск-Седово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford Fusion, в результате которого один человек погиб и четыре получили телесные повреждения различной степени, - отмечают в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Старобешевском районе. По имеющейся информации, водитель автомобиля превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание иномарки и наезд на препятствие в виде дерева. Также правоохранительные органы сообщили, что от полученных травм еще один человек скончался уже в больнице.

На данный момент полиция проводит дополнительную проверку, по результатам которой будет принято законное решение.

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