В Мариуполе улучшат работу городской диспетчерской службы

Власти изучат и возьмут на вооружение лучшие практики соседей. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе обсудили работу городской диспетчерской службы. В городе изучат и возьмут на вооружение лучшие практики соседей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун по итогам проведенного аппаратного совещания.

- В городах Российской Федерации этот орган насчитывает существенный штат сотрудников, имеет отдельное помещение, оборудованное всеми необходимыми спецкоммуникациями. Например, в Ростове-на-Дону количество сотрудников единой диспетчерской службы превышает 70 человек. Там также полностью закрыт вопрос финансирования службы, - рассказал градоначальник.

Тем временем в Мариуполе изменили номер диспетчера городской администрации. Горожане могут получить у него круглосуточную консультацию по интересующим их вопросам. Сообщается, что прежний номер больше не активен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР информационно-справочные службы перейдут на единый номер «113». Звонки на этот номер можно будет осуществлять как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

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