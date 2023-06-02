Перемещение техники противника обнаружили по тепловизорам. Фото: УНМ ДНР

В ДНР показали, как бойцы 58-й отдельной гвардейской бригады специального назначения выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Информацию об этом обнародовало в своем телеграм-канале управление Народной милиции Республики.

По данным пресс-центра оборонного ведомства, донецкие разведчики обнаружили перемещение военной техники ВСУ при помощи тепловизоров. В управлении опубликовали кадры уничтожения боевой машины пехоты украинской армии.

- Разведчики 58 отдельного батальона специального назначения (3 обСпН НМ ДНР) с помощью тепловизоров обнаружили перемещение техники противника. Одним метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса была уничтожена БМП украинских боевиков, - прокомментировали видео в Народной милиции.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о стратегической важности полного освобождения Марьинки. По словам врио Главы ДНР, это необходимо сделать в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения войск.

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