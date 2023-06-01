Один из пострадавших при обстреле ВСУ Горловки погиб

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики. Фото: Приходько/ТГ

В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки погиб мирный житель. Повреждены жилые дома по десяти адресам. Поселок Победа частично обесточен. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Цетрально-Городском районе по улице Грибакиных, 131 погиб мужчина 1956 года рождения. Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов на улицах Победы, Рудакова, Колхозная, Грибакиных, Станочная, Колесниченко и Клочкова. Также частично обесточен поселок Победа, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня. Около 20:50 ВСУ выпустили по городу 20 ракет.

Ранее в Горловке получил ранение мирный житель Никитовского района. Зафиксированы повреждения по девяти адресам, в том числе разрушена котельная.

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