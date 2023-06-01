Количество пострадавших в Горловке увеличилось до двух

Снаряды украинских боевиков повредили жилые многоквартирные и частные дома (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
В Горловке увеличилось количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
— В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских националистов ранен мирный горловчанин. Зафиксированы множественные повреждения остекления домов по улице Колесниченко, а также возгорания домов по улицам Колхозная, Клочкова, Перекопская, — отметил мэр.
Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города. В результате обстрела ранение получил мужчина 1959 года рождения. Зафиксированы повреждения по девяти адресам, в том числе повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. В результате обстрела частично обесточены жилмассив «Комсомолец» и поселок шахты имени Гагарина.
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