Количество пострадавших в Горловке увеличилось до двух

Снаряды украинских боевиков повредили жилые многоквартирные и частные дома (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В Горловке увеличилось количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских националистов ранен мирный горловчанин. Зафиксированы множественные повреждения остекления домов по улице Колесниченко, а также возгорания домов по улицам Колхозная, Клочкова, Перекопская, — отметил мэр.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города. В результате обстрела ранение получил мужчина 1959 года рождения. Зафиксированы повреждения по девяти адресам, в том числе повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. В результате обстрела частично обесточены жилмассив «Комсомолец» и поселок шахты имени Гагарина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток подорвался на ВОП в Харцызске

Пострадал парень 2008 года рождения (подробнее)