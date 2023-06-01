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НовостиПолитика1 июня 2023 18:01

ВСУ ранили мирного жителя в Горловке

Город весь день находится под огнем украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВСУ вновь оказался Никитовский район Горловки (архивное фото)

Под огнем ВСУ вновь оказался Никитовский район Горловки (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут порядка 12 артиллерийских снарядов. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Артиллеристов, 56 ранен мужчина 1959 года рождения. Зафиксированы повреждения по девяти адресам, в том числе повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. В результате обстрела частично обесточены жилмассив «Комсомолец» и поселок шахты им. Гагарина, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики обстреляли район в 14:20 и 14:40, суммарно выпустив 12 снарядов натовского калибра. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных в Дылеевке и Дзержинске.

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