ВСУ ранили мирного жителя в Горловке

Под огнем ВСУ вновь оказался Никитовский район Горловки (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут порядка 12 артиллерийских снарядов. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Артиллеристов, 56 ранен мужчина 1959 года рождения. Зафиксированы повреждения по девяти адресам, в том числе повреждены жилые многоквартирные и частные дома, котельная. В результате обстрела частично обесточены жилмассив «Комсомолец» и поселок шахты им. Гагарина, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики обстреляли район в 14:20 и 14:40, суммарно выпустив 12 снарядов натовского калибра. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных в Дылеевке и Дзержинске.

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