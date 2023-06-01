Благотворительный фонд «Время добрых» передал гумпомощь детскому центру в Макеевке

Гуманитарный груз доставили в детский медцентр Макеевки (архивное фото). Фото: МЧС РФ

Гуманитарную помощь детскому клиническому центру Макеевки передал благотворительный фонд «Время добрых». В состав груза вошли комплектующие и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики.

— Комплектующие и расходные материалы для аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательного оборудования позволят повысить качество оказания медицинской помощи детскому населению города, — отметили в пресс-службе.

Помощь детскому клиническому центру доставили к Международному дню защиты детей.

Напомним, что сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что от вооруженного конфликта на Донбассе особенно страдают дети. Глава региона поблагодарил всех, кто работает с детьми — врачей, воспитателей и педагогов, а также добавил, что дети Донбасса растут в непростых условиях.

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