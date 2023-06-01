В Мариуполе высадили саженец потомка императорского дуба Петра I

Дуб Мариуполю передал потомок Абрама Петровича Ганнибала — Борис Ганнибал. Фото: администрация Мариуполя

На территории Мариупольского государственного университета имени А.И.Куинджи высадили саженец императорского дуба Петра I. Этот саженец — потомок дуба, которого Петр I высадил в 1715 году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Саженец высадил первый проректор Мариупольского государственного университета им. А.И. Куинджи Дмитрий Адамов. Ценное растение подарил вузу потомок Абрама Петровича Ганнибала (арап Петра Великого) – Борис Ганнибал, — отметили в администрации. — Дуб – это символ памяти и связи поколений, выносливости, постоянства. Именно этими качествами обладает русский народ.

В пресс-службе добавили, что место посадки дуба тщательно выбирали садоводы и руководство университета. Дерево должно прижиться и расти на территории вуза не одну сотню лет.

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