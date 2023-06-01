Работы юных художников из Донецка Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

Работы юных художников из Донецка покажут на выставочных площадках Самары. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, подведены итоги городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Возьмемся за руки, друзья!», организованного по инициативе администрации города Донецка, - отметил градоначальник.

В данном конкурсе принимали участие более 300 ребят. Они предоставили свои работы в четырех номинациях. Дипломами отмечены 85 конкурсантов.

- При поддержке администрации городского округа Самары финалисты конкурса приглашены на отдых в Детский оздоровительно-образовательный центр «Золотая рыбка». А работы юных художников Донецка будут представлены на выставочных площадках города Самары, - завил Алексей Кулемзин.

Также глава администрации поздравил участников и победителей конкурса. Он отметил, что дети из Донецка являются самыми талантливыми.

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