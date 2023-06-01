Сотрудники МЧС ДНР исполнили мечту четырехлетнего Вани из Донецка

Мальчика «устроили» на работу в одну из пожарных частей Донецка. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР исполнили мечту четырехлетнего малыша из прифронтового Кировского района Донецка. Ваня в будущем хочет стать пожарным. Каково это - работать спасателем, мальчику показали в «Министерстве добра». Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства Республики.

Там рассказали, что про мечту ребенка узнали от его отца, который попросил организовать сыну встречу с настоящими огнеборцами. В министерстве решили преподнести такой подарок Ване по случаю Международного дня защиты детей.

Мальчика на один день «устроили» на работу в одну из пожарных частей Донецка. Как настоящий спасатель, малыш примерил на себя спасательную каску, одежду и сапоги.

- Вместе с «коллегами» по сигналу тревога бежал к пожарному автомобилю и отправился на условный вызов. В руках пожарный ствол, а рядом надежное плечо боевого товарища - и вот они уже «ликвидируют» воображаемое возгорание, - рассказали в ведомстве.

В конце «рабочего» дня мальчику вручили подарок - пожарную машину на пульте управления.

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