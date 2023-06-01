Забота о детях из новых регионов стала первостепенной задачей для российского омбудсмена

Россия сделает все, чтобы дети из новых регионов росли в спокойствии и мире Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осенью 2022 года к России присоединились четыре новых региона. Забота о новых согражданах страны, в том числе детях, стала одной из приоритетных задач для правозащитных институтов. Об этом заявила ДАН уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

- Наши усилия сконцентрированы вокруг решения и проблем конкретного ребенка - например, организовать протезирование после минно-взрывной травмы, и системных вопросов, - отметила она.

По словам правозащитницы, аппарат омбудсмена помогает выстроить на новых территориях собственную систему защиты детства. И положительную динамику можно проследить уже сейчас. Во время встреч дети благодарят за те изменения и возможности, которые открыла для них страна.

- Всем детям новых регионов желаю мира и здоровья. Знайте, что Россия делает и дальше будет делать все, чтобы вы жили в спокойствии и росли в стране, где главные ценности - милосердие, созидательный труд, семья. Институт уполномоченных по правам ребенка всегда рядом, к нам можно обратиться по любому вопросу, который вас тревожит, - подчеркнула детский омбудсмен.

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