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НовостиПолитика1 июня 2023 9:36

Забота о детях из новых регионов стала первостепенной задачей для российского омбудсмена

Институт уполномоченного по правам ребенка помогает выстроить на данных территориях собственную систему защиты детства
Ирина ДМИТРИЕВА
Россия сделает все, чтобы дети из новых регионов росли в спокойствии и мире

Россия сделает все, чтобы дети из новых регионов росли в спокойствии и мире

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осенью 2022 года к России присоединились четыре новых региона. Забота о новых согражданах страны, в том числе детях, стала одной из приоритетных задач для правозащитных институтов. Об этом заявила ДАН уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

- Наши усилия сконцентрированы вокруг решения и проблем конкретного ребенка - например, организовать протезирование после минно-взрывной травмы, и системных вопросов, - отметила она.

По словам правозащитницы, аппарат омбудсмена помогает выстроить на новых территориях собственную систему защиты детства. И положительную динамику можно проследить уже сейчас. Во время встреч дети благодарят за те изменения и возможности, которые открыла для них страна.

- Всем детям новых регионов желаю мира и здоровья. Знайте, что Россия делает и дальше будет делать все, чтобы вы жили в спокойствии и росли в стране, где главные ценности - милосердие, созидательный труд, семья. Институт уполномоченных по правам ребенка всегда рядом, к нам можно обратиться по любому вопросу, который вас тревожит, - подчеркнула детский омбудсмен.

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