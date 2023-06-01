В Мариуполе практически полностью сформировали симфонический оркестр

В Мариуполе создают симфонический оркестр, идет набор музыкантов. Фото: ДАН

Коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра практически сформирован. Об этом сообщил ДАН генеральный директор - художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Уточняется, что Мариупольский оркестр теперь является структурным подразделением Донецкой филармонии и также, как и остальные коллективы учреждения, полноценно осуществляет свою творческую деятельность.

- Что касается состава, то оркестр укомплектован почти полностью. Во всяком случае то, что коллектив успешно гастролирует, говорит о том, что он самодостаточен, - отметил худрук.

По словам Парецкого, мариупольский оркестр уже успешно гастролирует по городам России. Напомним, ранее сообщалось, что музыканты выступят в Кинешме, Иваново, Владимире, Вологде, Кимрах и Твери с программой «Попурри из Донбасса». В ней - «Шахтерский характер», «Мое Отечество Донбасс», мелодии из кинофильмов - «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Долгая дорога в дюнах», классические произведения - «Шторм» А. Вивальди, «Танец с саблями» А. Хачатуряна и многое другое.

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