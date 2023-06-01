Премьер-министр ДНР заявил, что Правительство Республики делает все возможное для всестороннего развития детей

Евгений Солнцев поздравил с Международным днем защиты детей. Фото: ДАН

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев поздравил с Международным днем защиты детей и напомнил об огромной ответственности за жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка.

- У нас в Республике потрясающие дети. Активные и талантливые мальчишки и девчонки. Они успешны не только в учебе, но и в спорте, и в творчестве. Поводов для гордости не перечесть, - отметил Председатель.

Солнцев подчеркнул, что правительство делает все возможное для всестороннего развития детей. Сейчас активно восстанавливают школы, детские сады и спортивные комплексы. Также он выразил признательность учителям, медицинским и социальным работникам, которые поддерживают ребят в это сложное время.

Напомним, что Денис Пушилин также поздравил детей с Международным праздником. Глава ДНР поблагодарил всех, кто работает с детьми, кто учит их, воспитывает и лечит. Он также выразил благодарность российским регионам-шефам за восстановление школ и детских садов.

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