Пушилин заявил, что от вооруженного конфликта на Донбассе особенно страдают дети

По словам Дениса Пушилина, дети Донбасса многое пережили. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Вооруженный конфликт коснулся всех жителей Донбасса, но особенно страдают дети. И чтобы в таких непростых условиях дать им возможность расти и развиваться, приходится прикладывать огромные усилия. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, дети Донбасса многое пережили. Этим они и отличаются от других сверстников - готовностью преодолевать преграды и не опускать рук.

- Мы гордимся нашими детьми, которые вопреки трудностям добиваются успехов в учебе, спортивных соревнованиях, побеждают в олимпиадах, активно принимают участие и побеждают во всероссийских конкурсах, - отметил лидер ДНР.

Пушилин поблагодарил всех, кто работает с детьми, кто учит их, воспитывает и лечит. Он также выразил благодарность российским регионам-шефам за восстановление школ и детских садов.

- Пусть побыстрее наступит победный мир, чтобы детский смех раздавался из каждого двора, чтобы в очном формате работали школы, спортивные секции и творческие кружки. Пусть в жизни каждого ребенка будет побольше радостных и теплых дней! - пожелал он в Международный день защиты детей всем жителям Донбасса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моргун: Сегодня дети Мариуполя, как и всего Донбасса, переживают сложные времена

Мэр города напомнил взрослым о необходимости окружить ребят заботой, поддержкой и вниманием (подробнее)