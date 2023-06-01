Моргун: Сегодня дети Мариуполя, как и всего Донбасса, переживают сложные времена

Все дети Донбасса мечтают о мире
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сегодня дети Мариуполя, как и всего Донбасса, переживают сложные времена, став невольными участниками боевых действий. Именно поэтому взрослым необходимо, как никогда, окружить их заботой, поддержкой и вниманием. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.
- Мы должны создать условия, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви и семейного тепла, - подчеркнул он.
Градоначальник поздравил всех с Международным Днем защиты детей и напомнил, что впереди ребят ожидают летние каникулы. Мэр уверен, что это время дети проведут с пользой для себя. Он пожелал, чтобы эти три летних месяца запомнились ребятам увлекательными событиями, интересными встречами, новыми друзьями и хорошим настроением.
- Будьте здоровы и любознательны, набирайтесь сил и положительных эмоций. Совершайте только добрые поступки и чувствуйте, что вы всегда под защитой нас, взрослых. Помните, что вас бесконечно любят. Мирного неба вам и всего самого наилучшего, - написал он.
Напомним, в Мариуполе 1 июня впервые пройдет акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса.
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