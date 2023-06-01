Юные волейболисты из Мариуполя сыграют товарищеские матчи в Москве

Юные спортсмены смогут провести матчевые встречи со своими сверстниками в столице России (архивное фото)
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Юные мариупольские волейболисты проведут товарищеские матчи в Москве. Об этом сообщил исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Воздух спорта» Дмитрий Бакаев по итогам рабочей встречи с главой администрации города Мариуполь Олегом Моргуном.
Он рассказал, что в данный момент организация занимается формированием мужских и женских сборных, которые в рамках празднования 100-летия Советского волейбола смогут провести матчевые встречи со своими сверстниками в столице России.
В ближайших планах АНО «Воздух спорта» - оказать помощь в социализации детей, которые пережили боевые действия, путем их оздоровления в различных санаториях, а также содействовать Мариуполю в подготовке квалифицированных спортсменов.
Напомним, в Мариуполе начал работу многопрофильный спортивный центр МГУ. С его восстановлением городу помогли строители из Северной столицы России. Здесь будущие чемпионы смогут комфортно тренироваться и проводить соревнования по разным видам спорта, а зрители с удовольствием будут болеть за свои любимые команды.
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