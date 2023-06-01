Тринадцать жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в ДНР

Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 228 боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватую, Макеевку, Старомихайловку и Владимировку. Сведений о жертвах среди гражданского населения не поступало. Однако были зафиксированы повреждения.

- Повреждены 13 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Калининском районах Донецка, Старомихайловке, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Военные эксперты СЦКК ДНР определили, что обстрел был совершен из установки HIMARS с применением осколочных ракет М-31. В результате обстрела повреждения получили жилые дома по улицам Симферопольской и Герцена.

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