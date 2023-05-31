Ансамбль «Донбасс» из ДНР получил благодарность от Правительства России

Ансамбль впервые принял участие в программе «Мы – Россия». Фото: Минкультуры ДНР

Правительство России объявило благодарность заслуженному государственному академическому ансамблю песни и танца «Донбасс». Коллектив принял участие в подготовке и проведении Года культурного наследия народов России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.

— Этот год для ансамбля «Донбасс» был непростым, с крайне плотным графиком – и очень приятно, что наша работа высоко оценена руководством страны. Для нас огромная честь находиться в ряду прославленных академических коллективов России, удостоенных этой награды, — отметила руководитель государственного ансамбля Ольга Горячева.

В Минкультуры ДНР добавили, что в 2022 году ансамбль «Донбасс» побывал с гастролями в 60 городах России при поддержке Минкультуры и «Росконцерта». Коллектив впервые принял участие в реализации федеральной программы «Мы – Россия».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портал «Я и Россия» создадут в новых регионах страны

Он обеспечит всем жителям доступ к российской соцподдержке (подробнее)