Ансамбль «Донбасс» из ДНР получил благодарность от Правительства России

Ансамбль впервые принял участие в программе «Мы – Россия». Фото: Минкультуры ДНР
Правительство России объявило благодарность заслуженному государственному академическому ансамблю песни и танца «Донбасс». Коллектив принял участие в подготовке и проведении Года культурного наследия народов России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.
— Этот год для ансамбля «Донбасс» был непростым, с крайне плотным графиком – и очень приятно, что наша работа высоко оценена руководством страны. Для нас огромная честь находиться в ряду прославленных академических коллективов России, удостоенных этой награды, — отметила руководитель государственного ансамбля Ольга Горячева.
В Минкультуры ДНР добавили, что в 2022 году ансамбль «Донбасс» побывал с гастролями в 60 городах России при поддержке Минкультуры и «Росконцерта». Коллектив впервые принял участие в реализации федеральной программы «Мы – Россия».
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