ВСУ выпустили по Донецку и пригородам более 50 снарядов за день

ВСУ ежедневно обстреливают Донецк из артиллерии и РСЗО (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за день выпустили по Донецку и Старомихайловке порядка 50 артиллерийских снарядов и три ракеты из РСЗО. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В направлении Петровского, Киевского, Куйбышевского, Калининского и Кировского районов, а также поселка Старомихайловка украинские боевики выпустили 52 снаряда калибром 155 мм и три ракеты из РСЗО. В Куйбышевском, Калининском, Петровском районах и поселке Старомихайловка пострадали частные домовладения и автомобиль, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в период с 09:00 по 21:00 вооруженные формирования Украины 11 раз открыли огонь по Донецку и пригородам.

Напомним, что ранее над Буденовским районом Донецка была сбита украинские ракета, а военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили, что обстрел Калининского района города велся из РСЗО HIMARS.

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