В праймериз «Единой России» проголосовали свыше 200 тысяч жителей ДНР

Голос за выбранных кандидатов отдел и врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: Пушилин/ТГ

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняли участие порядка 466 тысяч человек, из них 209 — из Донецкой Народной Республики. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поблагодарил секретаря и весь коллектив донецкого отделения «Единой России» за слаженную работу.

— Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения Дениса Пушилина , весь коллектив, регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать мобилизацию без малого 210 тысяч жителей, говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне, — подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, что праймериз «ЕР» в регионе завершился 28 мая. Жители могли отдать голос за выбранных кандидатов как онлайн, так и офлайн. Всего в Республике было открыто 100 отделений.

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