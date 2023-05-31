Портал «Я и Россия» создадут в новых регионах страны

Портал поможет жителям регионов, которые испытывают трудности в работе с Госуслугами. Фото: ДАН

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» предложила Минфицре создать проект «Я и Россия» для новых регионов страны. Он в режиме «нового окна» поможет решить проблемы с оформлением документов, трудоустройством, поступлением в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Нужно предусмотреть доступ к госуслугам. Не все они могут использоваться в новых регионах. Портал мог бы объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, которые нуждаются в помощи, — отметил Председатель партии.

Портал должен в формате «одного окна» обеспечить жителям доступ ко всем мерам социальной поддержки. На нем разместят каталог вопросов, с которыми сталкиваются жители новых регионов, и пошаговые инструкции по их решению.

Напомним, что с 1 июля в Донецкой Народной Республике начнут действовать российские стандарты цифрового телевизионного вещания.

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