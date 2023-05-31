На создание регионального фонда развития промышленности в ДНР выделят один миллиард рублей

На создание Фонда направят один миллиард рублей

В июне в Донецкой Народной Республике начнет работу Фонд развития промышленности. Правительство России выделило на его открытие порядка одного миллиарда рублей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в рамках расширенной коллегии Минпромторга России.

— В июне начнет работать создаваемый при поддержке Минпромторга РФ Региональный фонд развития промышленности, на эти цели выделен 1 млрд руб, — отметил Денис Пушилин. — Мы эффективно взаимодействуем с Минпромторгом России в вопросах восстановления промышленного потенциала, выстраивания кооперационных связей с российскими предприятиями, гармонизации законодательства.

Напомним, что глава региона также заявил о привлечении стратегического инвестора для «Азовстали» в Мариуполе. Работы на площадке начнутся после полного разминирования, к началу следующего лета.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порядка десяти миллиардов рублей направили на выплаты медикам, которые лечат раненных военнослужащих

Такие выплату получают медики из новых регионов (подробнее)