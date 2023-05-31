Врио Главы ДНР: У «Азовстали» появился стратегический инвестор

В регионе продолжат развивать промышленность. Фото: ДАН

Работу на территории «Азовстали» в Мариуполе начнут уже следующим летом. У предприятия появился стратегический инвестор. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в рамках расширенной коллегии Минпромторга России.

— После разминирования, которое закончится к лету следующего года, начнем работу на территории «Азовстали» – есть стратегический инвестор. Есть планы развития Мариупольского морского порта, Азовского судоремонтного завода, Харцызского трубного завода и других предприятий, — отметил врио Главы Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что сейчас в регионе работают порядка 230 промышленных предприятий.

— Примерно 100 предприятий простаивают из-за вопросов безопасности, но их работа – дело времени. Также с Минпромторгом РФ прорабатывается механизм финансирования предприятий, пострадавших от обстрелов, таких у нас на данный момент 52, — подчеркнул глава региона.

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