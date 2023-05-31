Пушилин: Разминирование территории «Азовстали» в Мариуполе планируют завершить к лету 2024 года

Российские специалисты намерены полностью разминировать завод в течение года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Полностью разминировать территорию «Азовстали» в Мариуполе планируется к лету 2024 года. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время расширенного заседания коллегии министерства промышленности и торговли России.

Он уточнил, что саперы уже начали работу.

- Приступили к разминированию «Азовстали» и к лету следующего года планируем завершить эту работу, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе планируют построить технопарк. План строительства будет готов после того, как территорию предприятия полностью разминируют. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, были разные идеи на этот счет, но следует понимать, что на «Азовстали» только металла - сотни тысяч тонн. Когда закончится разминирование, необходимо будет приводить все в порядок. Поэтому пока обсуждается идея создать на территории бывшего комбината технопарк.

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