Студенты Донбасской аграрной академии отправятся на «университетские смены» в Орлов

Побывать на «университетских сменах» смогут в основном учащиеся профильных специальностей. Фото: ДАН

Студенты Донбасской аграрной академии отправятся на «университетские смены» в аграрный вуз-партнер из города Орлов. Об этом сообщила ДАН первый проректор академии Ольга Удалых.

Она отметила, что этой зимой ребята уже побывали в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина в рамках сотрудничества вузов.

- Там проводилось очень интересное мероприятие - «университетские смены». Теперь план дальнейшего сотрудничества - это аналогичное посещение летом, - рассказала первый проректор ДонАГРА.

По словам Удалых, уже сейчас ребята вовсю готовятся к предстоящей поездке. Побывать на «университетских сменах» смогут в основном учащиеся профильных специальностей, которые связаны с аграрными направлениями подготовки. Однако получить такую возможность смогут и другие студенты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донбасской аграрной академии стартует набор по новым профилям. Теперь здесь начнут готовить кинологов и лесников. Сообщалось также, что ДонАГРА подписала соглашения о сотрудничестве с тремя аграрными вузами из других регионов России.

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