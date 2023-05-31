Более трех миллионов рублей собрали неравнодушные люди на лечение раненых детей из Горловки

25 мая украинские войска атаковали Горловку из РСЗО, ранив семь человек, в том числе детей. Фото: ТГ/Приходько

Раненым детям из Горловки передали финансовую помощь от неравнодушных жителей. Люди с болью восприняли новость про пострадавших детишек, тут же начав искать возможность помочь и поддержать их. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько со ссылкой на один из российских телеканалов.

Сообщается, что всего удалось собрать более 3 миллионов рублей. Эти средства передали родственникам двух девочек, которые пострадали при очередном варварском обстреле Горловки.

Кроме того, люди дополнительно помогли мужчине, прикрывшему своей машиной детей от взрывов снарядов. Машина была полностью уничтожена, но спасла девочек от гибели, приняв на себя почти все осколки. От неравнодушных россиян хозяину авто передали средства на приобретение новой машины.

Напомним, 25 мая украинские войска атаковали Горловку из РСЗО. Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки. Пострадали двое детей - девочки шести и восьми лет. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего в городе были ранены семь человек.

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