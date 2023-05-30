В ДНР появилась должность советника по воспитательной работе в школах

В регионе появилась новая должность, связанная с воспитательной работой в школах. Фото: Толстыкина/ТГ

Более 200 педагогов Донецкой Народной Республики заняли новые в регионе должности советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— В Донецкой Народной Республике воспитательной работе отводится особая роль, ведь это фундамент, который определяет, кем станут наши дети, какие жизненные принципы и человеческие ценности будут в них заложены, — отметила вице-премьер. — Уже приступили к работе 206 советников, основной задачей которых является реализация программ воспитательной работы. Они помогают сделать главный приоритет образования – воспитание – эффективнее и значимее.

Толстыкина добавила, что внедрение такой должности завершит формирование единой воспитательной среды и вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность.

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