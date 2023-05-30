Сотрудники Следственного комитета РФ будут расследовать убийства мирных жителей ДНР со стороны ВСУ

Действиям ВСУ дадут правовую оценку. Фото: СК РФ

Следственный комитет России будет расследовать факты преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Сегодня три человека пострадали в результате обстрелов ВФУ. Следователи установят круг причастных к этому лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела Донецка в Пролетарском районе ранена девочка 2011 года рождения. В Буденновском районе пострадала женщина 1955 года рождения. Кроме того, в Куйбышевском районе повреждены частные домовладения на трех улицах. В городе Ясиноватая ранение получил мужчина 2001 года рождения, — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что СК РФ установит обстоятельства произошедшего, а также даст действиям всех причастных лиц правовую оценку.

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