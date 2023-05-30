Денис Пушилин и Марат Хуснуллин обсудили вопросы развития ДНР

Марат Хуснуллин заявил, что постоянно поддерживает связь с Денисом Пушилиным. Фото: Хуснуллин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин обсудил с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным развитие Республики, в том числе перспективы строительства экопарка в Мариуполе.

— С заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, руководителем штаба по восстановлению новых территорий, всегда есть что обсудить — объем работ, который ведется сейчас в населенных пунктах Республики, огромный, — поделился врио Главы Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин подчеркнул, что на встрече с зампредом Правительства РФ были подняты темы возрождения промышленности, в частности перспективы строительства индустриального технопарка, экопарка на территории «Азовстали» в Мариуполе.

— Поблагодарил Марата Шакирзяновича за доскональное понимание проблем региона и постоянное участие в решении текущих задач, — добавил глава региона.

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