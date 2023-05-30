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НовостиПолитика30 мая 2023 18:50

Стало известно, как будет выглядеть медаль «За освобождение Артемовска»

Награда изготавливается из металла золотистого цвета
Виктория ПОДАРОВА
Каждая медаль будет иметь порядковый номер

Каждая медаль будет иметь порядковый номер

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики учреждена государственная награда «За освобождение Артемовска», а также ее описание. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета, на ее лицевой стороне размещено изображение двуглавого орла с поднятыми крыльями. Соответствующий указ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Медаль «За освобождение Артемовска» изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре размещено изображение двуглавого орла с поднятыми крыльями. На груди орла — щит с изображением Архангела Михаила в доспехах, со щитом и занесенным мечом. На оборотной стороне медали размещена надпись «За освобождение Артемовска», выполненная заглавными буквами, — сказано в документе.

Напомним, что медалью награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении города Артемовск с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Указом уточняется, что награждение медалью может быть посмертным.

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