Стало известно, как будет выглядеть медаль «За освобождение Артемовска»

Каждая медаль будет иметь порядковый номер

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики учреждена государственная награда «За освобождение Артемовска», а также ее описание. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета, на ее лицевой стороне размещено изображение двуглавого орла с поднятыми крыльями. Соответствующий указ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Медаль «За освобождение Артемовска» изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре размещено изображение двуглавого орла с поднятыми крыльями. На груди орла — щит с изображением Архангела Михаила в доспехах, со щитом и занесенным мечом. На оборотной стороне медали размещена надпись «За освобождение Артемовска», выполненная заглавными буквами, — сказано в документе.

Напомним, что медалью награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении города Артемовск с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Указом уточняется, что награждение медалью может быть посмертным.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащие России уничтожают позиции ВСУ из трофейного танка Т-64БВ

Кадры работы танкового батальона показала Народная милиция ДНР (подробнее)