Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мирного жителя в Кировском районе Донецка

Пострадавший доставлен в городскую больницу №24 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранение получил один мирный житель. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате недавнего обстрела Кировского района (микрорайон станции Рутченково) по улице Токарева получил ранения мирный житель. Госпитализирован в городскую больницу № 24, — отметил мэр.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Киевскому и Кировскому районам Донецка из артиллерийских установок и реактивной системы залпового огня. По районам было выпущено шесть ракет и 11 снарядов.

Ранее ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки и Верхнетроицкое из РСЗО, выпустив по двум населенным пунктам порядка 35 ракет. Сведения о последствиях обстрелов уточняются. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Сухой Балке и Дзержинске.

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