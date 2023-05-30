Военнослужащие России уничтожают позиции ВСУ из трофейного танка Т-64БВ

Военнослужащие ежедневно уничтожают позиции ВСУ под Авдеевкой и на других направлениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военнослужащие танкового батальона 1й Славянской бригады успешно уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на авдеевском направлении. Для поражения позиций танкисты используют трофейный танк Т-64БВ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.

— На Авдеевском участке фронта танкисты танкового батальона 1й Славянской бригады поразили позицию киевских боевиков. Помимо слаженности экипажа важно отметить, что применялся трофейный танк Т-64БВ, который теперь помогает освободить территории Республики, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Напомним, что ранее в ДНР опубликовали кадры работы дронов-камикадзе под Авдеевкой. Беспилотники оказались невероятно результативными в уничтожении живой силы противника и ежедневно охотятся на украинских боевиков на Авдеевском направлении. Совместная работа операторов боевых и разведывательных беспилотников позволяет обнаруживать цели и фиксировать их поражение.

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