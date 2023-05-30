СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка из РСЗО и артиллерии натовского калибра

ВСУ вновь наносят удары по мирным кварталам Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Киевскому району Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:30 зафиксирован обстрел района с позиций ВСУ, расположенных в Нетайлово. По Киевскому району Донецка было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

Последствия обстрела уточняются.

В ведомстве добавили, что под огнем ВСУ также оказался Кировский район Донецка. За полчаса украинские боевики выпустили по району 11 артиллерийских снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Нетайлово.

Ранее под обстрел ВФУ попал детский игровой центр «Фиксик» в Ясиноватой. Кроме того, поврежден терапевтический комплекс Ясиноватской центральной районной больницы по улице Школьной.

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