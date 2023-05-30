Денис Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»

В ДНР учредили новую медаль для защитников Республики, освободивших Артемовск. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ об утверждении государственной медали «За освобождение Артемовска». Документом определены лица, которые могут быть удостоены награды, а также ее описание. Соответствующий документ опубликован на сайте врио Главы ДНР.

— В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленным защитниками Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Артемовска от вооруженных формирований Украины, постановляю утвердить положение о медали «За освобождение Артемовска», — сказано в документе.

Медалью награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении города Артемовск с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Указом уточняется, что награждение медалью может быть посмертным.

Соответствующий документ вступил в силу со дня официального опубликования.

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