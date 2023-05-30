Специалисты Минтранса ДНР заменили 600 дорожных знаков на трассах ДНР с ноября 2022 года

Новые знаки устанавливают на основных трассах региона. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники министерства транспорта Донецкой Народной Республики продолжают обновлять дорожные знаки на основных республиканских трассах. С ноября 2022 года установлено уже более 600 новых знаков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

— С ноября 2022 года по май 2023 года силами производственных участков республиканского «Автодора» установлено порядка 600 новых дорожных знаков маршрутного ориентирования на русском языке вместо украиноязычных, — отметили в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что замена знаков производится на основных республиканских трассах «Знаменка – Луганск – Изварино», «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», «Запорожье – Донецк», «Славянск – Донецк – Мариуполь» и других.

— Специалисты устанавливают как обновленные указатели населенных пунктов, так и знаки маршрутного ориентирования индивидуального проектирования, информирующие участников дорожного движения о направлениях по пути следования и расстоянии до того или иного пункта, — добавили в ведомстве.

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