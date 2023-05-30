Спасатели МЧС ДНР получили письма от детей из Московской области

Письма растрогали сотрудников спасательного ведомства Республики. Фото: МЧС ДНР

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики получили письма от детей из Московской области. Школьники поблагодарили сотрудников ведомства за спасенные жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Трогательные письма и красочные рисунки от детей из Московской области получили сотрудники МЧС ДНР, работа которых ежедневно сопряжена с дополнительным риском – постоянными обстрелами. Спасатели благодарят детей за искренние слова поддержки и внимание. Для них это очень важно, ведь такие письма греют душу, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Донецке открыли мемориальную доску в честь погибших при обстреле ВСУ сотрудников МЧС ДНР. Памятную табличку посвятили Павлу Легенькому и Александру Королю, попавшим под удар вражеской артиллерии летом прошлого года. Они погибли на месте с результате повторного обстрела ВСУ.

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