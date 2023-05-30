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НовостиПолитика30 мая 2023 8:59

Пушилин заявил, что атака украинских беспилотников на Москву сплотила россиян

По словам лидера ДНР, Москва оказалась более защищенной, чем Киев себе представлял
Ирина ДМИТРИЕВА
По словам Пушилина, москвичи снова убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Фото: сайт Главы ДНР

По словам Пушилина, москвичи снова убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву сплотила россиян. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

От отметил, что Москва оказалась более защищенной, чем враг себе представлял.

- Отлично отработали как радиотехнические, так и зенитные системы поражения воздушных целей, - прокомментировал произошедшее лидер ДНР.

По словам Пушилина, экстренные службы показали пример сплоченной работы, а москвичи снова убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Ради откровенной провокации Киев готов потратить любые средства и ресурсы, только бы предъявить Западу свою способность на такую попытку, даже если результат не был достигнут. Все, чего же смог добиться в ответ - это лишь сплотить россиян.

- Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что оставшаяся часть Украины должна влиться в Россию или состоять с ней в союзе. Врио Главы ДНР рассказал, каким видит окончание СВО.

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