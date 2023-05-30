Пушилин заявил, что атака украинских беспилотников на Москву сплотила россиян

По словам Пушилина, москвичи снова убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву сплотила россиян. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

От отметил, что Москва оказалась более защищенной, чем враг себе представлял.

- Отлично отработали как радиотехнические, так и зенитные системы поражения воздушных целей, - прокомментировал произошедшее лидер ДНР.

По словам Пушилина, экстренные службы показали пример сплоченной работы, а москвичи снова убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Ради откровенной провокации Киев готов потратить любые средства и ресурсы, только бы предъявить Западу свою способность на такую попытку, даже если результат не был достигнут. Все, чего же смог добиться в ответ - это лишь сплотить россиян.

- Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что оставшаяся часть Украины должна влиться в Россию или состоять с ней в союзе. Врио Главы ДНР рассказал, каким видит окончание СВО.

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