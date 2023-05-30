Всего в этом году планируется оздоровить не менее тысячи юных ясиноватцев Фото: Виталий КАРНАУХ

Для детей из прифронтовой Ясиноватой выделили дополнительную квоту на отдых в Крыму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что помощь в обеспечении путевками оказал регион-шеф - Челябинская область. Теперь отдохнуть на Черноморском побережье смогут еще 252 юных жителя города.

- Хорошая новость! Достигнута договоренность с губернатором Челябинской области, секретарем Челябинского отделения ВПП «Единая Россия» Текслером А.Л. о выделении для деток города Ясиноватая дополнительной квоты на отдых в Крыму (252 ребенка) к уже имеющимся 300 путевкам в Анапу, - проинформировал мэр.

По словам Шевченко, всего в этом году городские власти планируют оздоровить не менее тысячи детей из Ясиноватой.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники из прифронтовой Ясиноватой отправились на отдых в Краснодар. Власти делают все возможное, чтобы дети находились подальше от обстрелов.

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