Полицейские проводят проверку в отношении любителя антироссийских лозунгов из Донецка

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. Фото: МВД ДНР

Полицейские проводят проверку в отношении жителя Донецка за выкрикивание антироссийских лозунгов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в социальных сетях была обнаружена видеозапись, на которой молодой человек нарушает общественный порядок, громко выкрикивая антироссийские лозунги и заявляя о своей безнаказанности.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. На момент прибытия полиции тот находился в нетрезвом состоянии.

- Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. По результатам экспертизы в его крови было выявлено содержание алкоголя в размере 2,5 промилле, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что теперь в отношении молодого человека проводится проверка, по результатам которой примут законное решение.

Напомним, ранее прокуратура ДНР направила в суд дело украинского боевика, расстрелявшего мирных жителей Мариуполя. Одному из пострадавших удалось спастись.

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