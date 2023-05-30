Полицейские проводят проверку в отношении любителя антироссийских лозунгов из Донецка

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. Фото: МВД ДНР
Полицейские проводят проверку в отношении жителя Донецка за выкрикивание антироссийских лозунгов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что в социальных сетях была обнаружена видеозапись, на которой молодой человек нарушает общественный порядок, громко выкрикивая антироссийские лозунги и заявляя о своей безнаказанности.
Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. На момент прибытия полиции тот находился в нетрезвом состоянии.
- Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. По результатам экспертизы в его крови было выявлено содержание алкоголя в размере 2,5 промилле, - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что теперь в отношении молодого человека проводится проверка, по результатам которой примут законное решение.
Напомним, ранее прокуратура ДНР направила в суд дело украинского боевика, расстрелявшего мирных жителей Мариуполя. Одному из пострадавших удалось спастись.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому боевику, который минировал побережье Азовского моря в Мариуполе
Военнослужащему ВСУ вынесен заочный приговор (подробнее)