Волонтеры передали гуманитарную помощь для воспитанников школы-интерната в Торезе

Воспитанникам школы передали канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги и игрушки, а также фрукты. Фото: УНМ ДНР

В преддверии Дня защиты детей волонтеры передали гуманитарную помощь для воспитанников специальной школы-интерната №43 в городе Торезе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса продолжает приходить на помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.

- Сегодня гуманитарный груз, в который вошли канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги и игрушки, а также разные фрукты, был доставлен в Торезскую специальную школу-интернат № 43, - рассказали волонтеры.

Напомним, ранее в Донецк поступили 20 тонн гуманитарного груза от общественных организаций «Фонд география сердца» и «Вече». Содействие в доставке помощи оказал 1 армейский корпус ВС РФ. В состав груза вошли квадрокоптеры, рации, павербанки, телефоны, планшеты и рюкзаки для бойцов, необходимые для снайперов метеостанции. Для больниц поступило медицинское оборудование. А для гражданского населения передали одежду и обувь, средства гигиены и памперсы, игрушки и детское питание, а также многое другое.

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