Порядка 1400 жителей Светлодарска получили российский паспорт

Оформление российского паспорта продолжается Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Местные жители Светлодарска получили порядка 1400 российских паспортов. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр города Максим Козловский.

— Паспорт Российской Федерации у нас уже получили порядка 1400 человек. Число обладателей этого документа в городе растет практически с каждым днем, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее в Светлодарске начал работу временный пункт приема документов на российский паспорт. Обратиться в него могут жители окрестных поселков Мироновский, Луганское и Новолуганское.

Первый МФЦ в городе планируют открыть летом 2023 года. Власти Светлодарска уже подобрали площадку для будущего многофункционального центра. В ремонте и оснащении организации властям освобожденного города помогут Минэкономразвития Донецкой Народной Республики и регион-шеф Камчатский край.

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