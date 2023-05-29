При координации Минстроя РФ в ДНР восстановили свыше 370 соцобъектов

Большая стройка развернулась по всей Республике. Фото: Хуснуллин/ТГ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России продолжает координировать восстановление жилых домов и соцобъектов в ДНР. При помощи регионов-шефов в Республике отремонтированы 375 социальных объектов, среди которых больницы, музеи, школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя по итогам встречи главы министерства Ирека Файзуллина с главой Правительства ДНР Евгением Солнцевым.

— В новом российском регионе строят и ремонтируют жилье и инфраструктуру, восстанавливают школы, детские сады, больницы и другие объекты, ускоряя его возвращение к мирной жизни. На сегодняшний день в ДНР восстановлено 375 социальных учреждений: 162 школы, 116 детских садов, 47 медицинских учреждений, 32 объекта культуры и 18 спортивных объектов, — отметили в ведомстве.

В Минстрое также подчеркнули, что за время сотрудничества удалось восстановить 1100 многоквартирных домов.

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