Специальные соцвыплаты получают более 39 тысяч медработников в ДНР

Размер выплаты зависит от категории специалиста Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 39 тысяч врачей и среднего медицинского персонала в Донецкой Народной Республике получают ежемесячную специальную социальную выплату. С начала 2023 года медикам перечислили средства на общую сумму 277 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по региону.

— Врачи и специалисты первичного звена здравоохранения 108 медицинских организаций Донецкой Народной Республики получают ежемесячную специальную социальную выплату. . Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней на счета, реквизиты которых представляет медицинская организация. Выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и вида организации, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что выплаты проводятся по мере поступления данных от медицинских организаций.

Напомним, что в регионе также продолжают выплачивать пенсии и социальные пособия. С начала года в Республике выплатили пенсии на сумму свыше 41 миллиарда рублей.

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