С начала года жителям ДНР выплатили пенсий на сумму свыше 41 миллиарда рублей

Выплата пенсий, соцпособий и компенсаций в Республике продолжается. Фото: ДАН

За пять месяцев с начала 2023 года в Донецкой Народной Республике выплатили пенсий на сумму порядка 41 миллиарда рублей. Продолжается также выплата социальных пособий и компенсаций за утраченное жилье и имущество. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина по итогам еженедельного совещания с врио Главы Республики, главами городов, ведомств и министерств.

— На рассмотрение традиционно были вынесены вопросы социального обеспечения жителей Республики, в частности выплаты пенсий и социальных пособий. За пять месяцев текущего года на пенсионные выплаты направлено более 41 миллиардов рублей, на выплату соцпособий – свыше 4,5 миллиардов рублей, — отметила вице-премьер.

Толстыкина добавила, что на совещании обсудили предоставление компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество.

— С 2022 года выплачено около 4 миллиардов рублей. Кроме того, потерявшим свое жилье гражданам выписано 1627 ордеров на новые квартиры взамен разрушенных, — подчеркнула зампред.

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