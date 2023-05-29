Правительство России интегрирует новые регионы в систему поддержки малого и среднего бизнеса

Поддержка МСП в новых регионах страны продолжится Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство России продолжит интеграцию Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской области в общую систему поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил Председатель Правительства ДНР Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

— На территории новых регионов России действует почти 70 тысяч малых и средних компаний. В будущем надо обеспечить открытие там центров «Мой бизнес», микрофинансовых и региональных гарантийных организаций, — отметил Мишустин.

В пресс-службе Правительства подчеркнули, что сейчас в новых регионах вновь создаваемые индивидуальные предприятия и юридические лица включаются в единый реестр МСП, а также принимаются соответствующие законы и нормативные акты, что позволит быстрее получить доступ к действующим российским мерам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители из Подмосковья восстанавливают детский сад в Приморском районе Мариуполя

Сад рассчитан на 100 воспитанников (подробнее)