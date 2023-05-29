В ДНР ускорили процесс рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное жилье

Выплаты одобрены почти в 34 тысячах случаев обращений пострадавших граждан Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике отметили ускорение процесса рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное жилье. Так, из более чем 48 тысяч заявлений, поступивших от граждан, рассмотрены свыше 90 процентов. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с правительством, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.

- Появилась положительная динамика в показателях рассмотрения заявлений от пострадавших. В комиссию поступило более 48 тысяч обращений, рассмотрено около 45 тысяч, - проинформировал он.

По словам Пушилина, выплаты были одобрены почти в 34 тысячах случаев.

Напомним, ранее Денис Пушилин указал на необходимость ускорения процесса выдачи компенсаций за поврежденное жилье в ДНР. В последнее время в Республике наблюдалась отрицательная динамика между поступившими и рассмотренными заявлениями от пострадавших граждан.

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