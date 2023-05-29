В ДНР министры будут еженедельно отвечать на вопросы жителей в ходе прямых линий

В Республике хотят выявить системные проблемы и скорректировать работу в самых разных сферах. Фото: ТГ/Солнцев

В Донецкой Народной Республике члены правительства будут еженедельно проводить прямые линии с жителями региона. Об этом сообщил премьер-министр Республики Евгений Солнцев.

Он отметил, что такое поручение было дано врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Уже утвержден график прямых линий, в которых будут участвовать министры. Каждый из них ответит на те вопросы, которые волнуют граждан.

Линии будут проходить еженедельно по четвергам. Старт этому начинанию даст глава Минобрнауки Республики Ольга Колударова, которая выйдет на прямую линию с жителями 1 июня - в День защиты детей.

- Рассчитываю на действительно важные вопросы, прямые ответы и даже справедливую критику. Одним словом, на честный разговор. Уверен, такой формат поможет нам выявить системные проблемы и скорректировать работу в самых разных сферах, - отметил Солнцев.

Сообщается, что прямые линии будут проходить на официальных ресурсах министерств в мессенджерах и соцсетях. Жителей просят следить за анонсами.

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