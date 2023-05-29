В Ленинском районе Донецка в одной из семей родились двойняшки

Юным дончанам и их родителям желают семейного счастья, добра и мирного неба над головой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке за неделю родились 39 малышей. Мальчики вновь обогнали девочек по рождаемости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- В период с 22 по 28 мая в нашем городе появились на свет 39 малышей: 21 мальчик и 18 девочек! - проинформировал он.
По словам градоначальника, в одной из донецких семей родились двойняшки.
- В Ленинском районе родилась двойня - мальчики, - сообщил Кулемзин.
Мэр города пожелал юным дончанам и их родителям семейного счастья, добра и мирного неба над головой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке уже к концу этого года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Медцентр строят по поручению Президента России Владимира Путина.
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