В Ленинском районе Донецка в одной из семей родились двойняшки

Юным дончанам и их родителям желают семейного счастья, добра и мирного неба над головой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке за неделю родились 39 малышей. Мальчики вновь обогнали девочек по рождаемости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В период с 22 по 28 мая в нашем городе появились на свет 39 малышей: 21 мальчик и 18 девочек! - проинформировал он.

По словам градоначальника, в одной из донецких семей родились двойняшки.

- В Ленинском районе родилась двойня - мальчики, - сообщил Кулемзин.

Мэр города пожелал юным дончанам и их родителям семейного счастья, добра и мирного неба над головой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке уже к концу этого года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Медцентр строят по поручению Президента России Владимира Путина.

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